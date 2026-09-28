В Рязани затопило водой проезжую часть из-за текущего люка

Об этом сообщили рязанцы в соцсетях. По словам жителей, на пересечении улиц Высоковольтная и Никулина, рядом с «Бонтэ», протекает люк. Отмечается, что значительную часть дороги уже затопило, движение для транспорта и пешеходов затруднено.