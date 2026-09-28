В Рязани заменят 3706 метров коммунальных сетей на улице Новоселов до конца года

У котельной на улице Новосёлов, д. 53а, продолжается капитальный ремонт участков трубопроводов. Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. В данный момент подрядчик ведет земляные работы и монтирует новые трубы. В рамках проекта заменят участок сетей протяжённостью 3706 метров. Работы проводят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт по договору планируют до конца года.

У котельной на улице Новосёлов, д. 53а, продолжается капитальный ремонт участков трубопроводов. Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

В данный момент подрядчик ведет земляные работы и монтирует новые трубы.

В рамках проекта заменят участок сетей протяжённостью 3706 метров. Работы проводят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Завершить ремонт по договору планируют до конца года.