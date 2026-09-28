В Рязани задержали 19-летнего дроппера
Молодой человек регулярно получал от неизвестных на свой банковский счет переводы, обналичивал в терминалах денежные средства и передавал их из рук в руки курьерам. По данным полиции, в августе текущего года на его счет поступило для «обнала» не менее четырех переводов в суммах от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом эти транзакции были встроены в схему хищения денег у обманутых граждан. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали 19-летнего дроппера. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Молодой человек регулярно получал от неизвестных на свой банковский счет переводы, обналичивал в терминалах денежные средства и передавал их из рук в руки курьерам.
По данным полиции, в августе текущего года на его счет поступило для «обнала» не менее четырех переводов в суммах от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом эти транзакции были встроены в схему хищения денег у обманутых граждан.
Возбуждено уголовное дело.