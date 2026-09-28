В Рязани за неделю зафиксировали 4 превышения сероводорода в воздухе

Первое превышение зафиксировали 21 сентября в районе Дашково-Песочня. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 1,34 ПДКмр. После превышение сероводорода в воздухе фиксировали три дня подряд: 25, 26, 27 сентября. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 4,47 ПДКмр, 2,58 ПДКм, 3,36 ПДКмр. Все замеры проводили в Дашково-Песочне. Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

В Рязани за неделю зафиксировали 4 превышения сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

Первое превышение зафиксировали 21 сентября в районе Дашково-Песочня. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 1,34 ПДКмр.

После превышение сероводорода в воздухе фиксировали три дня подряд: 25, 26, 27 сентября. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 4,47 ПДКмр, 2,58 ПДКм, 3,36 ПДКмр. Все замеры проводили в Дашково-Песочне.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.