В Рязани прокуратура обнаружила ямы на дороге на Светлом проезде

Прокуратура Октябрьского района Рязани проверила состояние автомобильной дороги на Светлом проезде. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Во время проверки специалисты обнаружили повреждения асфальтового покрытия. Размеры некоторых ям превышают допустимые нормативы. Прокуратура внесла представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Ведомство потребовали устранить дефекты и привести дорогу в соответствие с нормативными требованиями.