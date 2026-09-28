В Рязани прошли массовые задержания во время ночного рейда в клубе и на Почтовой

В ночь с пятницы на субботу сотрудники полиции и Росгвардии провели профилактический рейд в ночном клубе в центре Рязани и на улице Почтовой. Из клуба в отдел полиции доставили 14 человек, в том числе двух несовершеннолетних. Их родителей пригласили в полицию и составили на них административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Во время проверки в заведении изъяли 62 литра алкогольных напитков. Образцы направили на исследование. С улицы Почтовой в отдел полиции доставили более 10 человек. В отношении некоторых из них составили протоколы за распитие алкоголя в запрещённых местах и появление в общественном месте в состоянии опьянения.