В Рязани мужчина вытолкнул хозяина ВАЗ-2107 и устроил ДТП на угнанной машине

В Рязани полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107 с применением насилия. По предварительной информации, 18-летний владелец автомобиля ночью ехал домой и возле пешеходного перехода резко затормозил перед мужчиной, переходившим дорогу. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что водитель нарушил ПДД, открыл дверь автомобиля и вытолкнул его на дорогу. После этого мужчина сел за руль ВАЗ-2107 и уехал. На одной из улиц он врезался в припаркованный автомобиль, бросил угнанную машину и скрылся в одном из заведений.

В Рязани полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107 с применением насилия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительной информации, 18-летний владелец автомобиля ночью ехал домой и возле пешеходного перехода резко затормозил перед мужчиной, переходившим дорогу. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что водитель нарушил ПДД, открыл дверь автомобиля и вытолкнул его на дорогу.

После этого мужчина сел за руль ВАЗ-2107 и уехал. На одной из улиц он врезался в припаркованный автомобиль, бросил угнанную машину и скрылся в одном из заведений.

Полицейские нашли автомобиль и установили личность подозреваемого. Позже оперативники задержали его в кафе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон с применением насилия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.