В Рязани курьер телефонных мошенников получил 2,5 года колонии

Московский районный суд Рязани приговорил 21-летнего мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В июле 2026 года мужчина приехал из соседнего региона и стал «курьером» преступной группы. По указанию сообщников он забрал у местной жительницы 1,5 млн рублей. Мужчина полностью признал вину. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Московский районный суд Рязани приговорил 21-летнего мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июле 2026 года мужчина приехал из соседнего региона и стал «курьером» преступной группы. По указанию сообщников он забрал у местной жительницы 1,5 млн рублей.

Перед этим неизвестные позвонили женщине, представились сотрудниками государственных органов и сообщили, что ее сбережения якобы пытаются похитить. Они убедили рязанку снять деньги и передать их курьеру для перевода на «безопасный счет».

Мужчина полностью признал вину. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мобильный телефон осужденного, который использовали при совершении преступления, конфисковали и обратили в собственность государства.