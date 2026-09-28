В Рязани 29 и 30 сентября отключат электричество на нескольких улицах

В Рязани 29 и 30 сентября с 10:00 до 12:00 временно отключат электричество по нескольким адресам. Это связано с плановыми ремонтными работами по замене оборудования, сообщили в РГРЭС. Электроснабжение приостановят по адресам: ул. Введенская, д. 106; ул. Фрунзе, д. 25, 27; ул. Свободы, д. 74, 74б, 80а, 81; ул. Маяковского, д. 36, 36а, 37.

В Рязани 29 и 30 сентября с 10:00 до 12:00 временно отключат электричество по нескольким адресам. Это связано с плановыми ремонтными работами по замене оборудования, сообщили в РГРЭС.

Электроснабжение приостановят по адресам:

ул. Введенская, д. 106;

ул. Фрунзе, д. 25, 27;

ул. Свободы, д. 74, 74б, 80а, 81;

ул. Маяковского, д. 36, 36а, 37.

Жителей просят заранее позаботиться о сохранности продуктов в холодильниках и зарядить мобильные устройства.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.