В Рязани 29 и 30 сентября отключат электричество на нескольких улицах
В Рязани 29 и 30 сентября с 10:00 до 12:00 временно отключат электричество по нескольким адресам. Это связано с плановыми ремонтными работами по замене оборудования, сообщили в РГРЭС. Электроснабжение приостановят по адресам: ул. Введенская, д. 106; ул. Фрунзе, д. 25, 27; ул. Свободы, д. 74, 74б, 80а, 81; ул. Маяковского, д. 36, 36а, 37.
В Рязани 29 и 30 сентября с 10:00 до 12:00 временно отключат электричество по нескольким адресам. Это связано с плановыми ремонтными работами по замене оборудования, сообщили в РГРЭС.
Электроснабжение приостановят по адресам:
- ул. Введенская, д. 106;
- ул. Фрунзе, д. 25, 27;
- ул. Свободы, д. 74, 74б, 80а, 81;
- ул. Маяковского, д. 36, 36а, 37.
Жителей просят заранее позаботиться о сохранности продуктов в холодильниках и зарядить мобильные устройства.
По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.