В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от менингококка

Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе производителя препарата — биофармацевтической компании «Петровакс фарм». Вакцина «Ментетра» предназначена для профилактики инфекции, вызываемой менингококками серогрупп A, C, W и Y. Препарат показан детям с трех месяцев и взрослым до 55 лет.

Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе производителя препарата — биофармацевтической компании «Петровакс фарм».

Вакцина «Ментетра» предназначена для профилактики инфекции, вызываемой менингококками серогрупп A, C, W и Y. Препарат показан детям с трех месяцев и взрослым до 55 лет.

Проект по локализации производства реализуется с 2022 года. К началу 2027 года мощности предприятия должны превысить 6 млн доз в год.

До регистрации препарата вакцинацию против менингококковой инфекции в России преимущественно проводили по эпидемическим показаниям и для отдельных групп риска. Отсутствие отечественного производства современных четырехвалентных вакцин эксперты называли одним из факторов, сдерживающих переход к плановой иммунизации.

В «Петровакс фарм» рассчитывают, что появление отечественного препарата позволит создать условия для включения вакцинации от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок.

Актуальность профилактики в компании связывают с ростом заболеваемости. По итогам 2025 года заболеваемость генерализованными формами менингококковой инфекции в России выросла в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом.