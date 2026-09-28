В России запустили ИИ-систему для поиска должников на улицах

Российская компания Netvision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», который с помощью искусственного интеллекта выявляет должников по номерам автомобилей. Сейчас технологию тестируют на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Система распознает номера машин и сверяет их с базами данных ФССП и ГИБДД. В компании заявили, что комплекс является полностью российской разработкой. Он рассчитан на работу при температуре от -30 до +60°C, а также сохраняет работоспособность во время дождя и снега.

Российская компания Netvision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун», который с помощью искусственного интеллекта выявляет должников по номерам автомобилей. Сейчас технологию тестируют на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Система распознает номера машин и сверяет их с базами данных ФССП и ГИБДД. «Гарпун» может выявлять должников по алиментам, штрафам и платежам за ЖКХ, после чего передавать информацию ответственному сотруднику.

В компании заявили, что комплекс является полностью российской разработкой. Он рассчитан на работу при температуре от -30 до +60°C, а также сохраняет работоспособность во время дождя и снега.

В 2026—2027 годах технологию планируют внедрять в других регионах России.