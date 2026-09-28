В России ввели мораторий на проверки для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Правительство ввело мораторий до 1 октября 2027 года на проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак БПЛА. Он коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года.

В России ввели мораторий на проверки для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство ввело мораторий до 1 октября 2027 года на проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак БПЛА.

Он коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года.