В Москве несколько человек попали под электричку на вокзале

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что они нарушили правила нахождения на железной дороге, перебежав пути в неположенном месте. От полученных травм на месте скончался 21-летний юноша. На время работы оперативных служб движение поездов было организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

В Москве несколько человек попали под электричку на вокзале. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что они нарушили правила нахождения на железной дороге, перебежав пути в неположенном месте. От полученных травм на месте скончался 21-летний юноша.

На время работы оперативных служб движение поездов было организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.