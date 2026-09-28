В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта после замужества

Депутат Нина Останина напомнила, что очень многие россиянки берут фамилию мужа, а уплата даже небольшой суммы может создать нагрузку на молодую семью. По мнению Останиной, отмена пошлины хорошо скажется на финансах новобрачных и упростит бюрократические процедуры.

В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта после замужества. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Нина Останина напомнила, что очень многие россиянки берут фамилию мужа, а уплата даже небольшой суммы может создать нагрузку на молодую семью.

По мнению Останиной, отмена пошлины хорошо скажется на финансах новобрачных и упростит бюрократические процедуры.