В Госдуме пообещали снизить темпы роста тарифов ЖКХ до 2030 года

Темпы роста тарифов на коммунальные услуги в ближайшие годы будут снижаться, а их пересмотр пройдёт в плановом режиме и с учётом инфляции. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, прогноз до 2030 года предусматривает замедление роста тарифов. В публичных обсуждениях назывались ориентиры от 8% до 11%, отметила депутат. Разворотнева также подчеркнула, что коммунальная инфраструктура нуждается в обновлении. При этом точной оценки её износа и необходимых затрат пока нет. По словам парламентария, прежде чем пересматривать тарифы, нужно анализировать ситуацию по конкретным предприятиям и регионам и оценивать, к каким результатам приведёт такое решение.

Темпы роста тарифов на коммунальные услуги в ближайшие годы будут снижаться, а их пересмотр пройдёт в плановом режиме и с учётом инфляции. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает НСН.

По её словам, прогноз до 2030 года предусматривает замедление роста тарифов. В публичных обсуждениях назывались ориентиры от 8% до 11%, отметила депутат.

Разворотнева также подчеркнула, что коммунальная инфраструктура нуждается в обновлении. При этом точной оценки её износа и необходимых затрат пока нет. По словам парламентария, прежде чем пересматривать тарифы, нужно анализировать ситуацию по конкретным предприятиям и регионам и оценивать, к каким результатам приведёт такое решение.

«Сейчас не та ситуация с доходами у граждан и предприятий, чтобы просто так, не считая, повышать тарифы. Поэтому всё будет в плановом режиме на основании прогнозов — плюс-минус инфляция», — заключила Разворотнева.