В Брянской области при атаке БПЛА обрушилась часть моста, с рельсов сошли вагоны

В Брянской области при атаке беспилотников на железнодорожном перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста. С путей сошли 10 вагонов, сообщил врио губернатора Ковальчук. По его словам, пострадавших нет. Отмечается, что в Унечском районе при атаке сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. В Навлинском районе атака не повлияла на движение поездов, никто не пострадал.