ТАСС: в России хотят продлить запрет на экспорт дизеля до конца октября

Власти РФ готовят документ о продлении еще на месяц — до конца октября — запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. В данный момент документ проходит согласование, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли. Действующий запрет на экспорт дизеля производителями установлен до конца сентября. До 31 января 2027 года в России также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизельного топлива для компаний, которые не являются производителями.

Власти РФ готовят документ о продлении еще на месяц — до конца октября — запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. В данный момент документ проходит согласование, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Действующий запрет на экспорт дизеля производителями установлен до конца сентября.

До 31 января 2027 года в России также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизельного топлива для компаний, которые не являются производителями.