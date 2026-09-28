SuperJob: 54% рязанцев заявили, что чувство юмора помогало им в карьере

Хорошее чувство юмора помогало им искать работу и строить карьеру, сообщили 54% опрошенных рязанцев, у которых оно есть. Отрицательно ответили 23%. О пользе юмора чаще говорили горожане старше 45 лет. Среди респондентов с высшим образованием положительно ответили 57%, со средним профессиональным — 50%. Чем выше доход опрошенных, тем чаще они отмечали, что чувство юмора помогает в трудоустройстве и карьере. Среди рязанцев, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, так считают 52%, а среди тех, чей доход составляет от 150 тысяч рублей, — 65%.

Хорошее чувство юмора помогало им искать работу и строить карьеру, сообщили 54% опрошенных рязанцев, у которых оно есть. Как отметили в SuperJob, отрицательно ответили 23%.

О пользе юмора чаще говорили горожане старше 45 лет. Среди респондентов с высшим образованием положительно ответили 57%, со средним профессиональным — 50%.

Чем выше доход опрошенных, тем чаще они отмечали, что чувство юмора помогает в трудоустройстве и карьере. Среди рязанцев, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, так считают 52%, а среди тех, чей доход составляет от 150 тысяч рублей, — 65%.

SuperJob также опросил представителей компаний. Для 51% работодателей хорошее чувство юмора соискателя станет дополнительным аргументом в его пользу. Ещё 41% не считают это конкурентным преимуществом.