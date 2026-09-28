Студенты РГАТУ приняли участие в акции «Сохраним лес»

Обучающиеся технологического факультета вместе с ассистентом кафедры ССАЛДиС Ириной Акулиной присоединились к масштабной всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Студенты помогли высадить 4000 сеянцев сосны. «Теперь на месте посадки будет расти молодой хвойный лес, который станет „легкими“ нашей планеты», — отметили в пресс-служба вуза.