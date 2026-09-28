Студент РГАТУ представил вуз на IV Всероссийской Олимпиаде по зоотехнии

В МГАВМиБ завершилась IV Всероссийская Олимпиада по зоотехнии. В ней приняли участие студенты из 12 вузов страны. Рязанский ГАТУ представлял Евтехов Егор, студент 4 курса направления «Зоотехния». Олимпиада включала несколько этапов. Участники выполняли практические задания по: — кормлению и кормопроизводству; — генетике и разведению животных; — зоогигиене; — различным отраслям животноводства. «Егор достойно продемонстрировал свои умения и навыки на всероссийском уровне. Поздравляем Егора и его руководителя — Карелину О. А., доцента кафедры зоотехнии и биологии, с успешным прохождением Олимпиады», — отметили в сообщении.