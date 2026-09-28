Соцфонд назвал даты выплат детских пособий за сентябрь

Россияне получат пособия и выплаты на детей за сентябрь в начале октября. Социальный фонд перечислит их 2, 5 и 8 октября, говорится в сообщении ведомства. 2 октября на банковские счета поступят единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Обычно эти выплаты приходят 3-го числа, но в октябре эта дата выпадает на выходной. 5 октября перечислят выплату из средств материнского капитала, а 8 октября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Россияне получат пособия и выплаты на детей за сентябрь в начале октября. Социальный фонд перечислит их 2, 5 и 8 октября, говорится в сообщении ведомства.

2 октября на банковские счета поступят единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Обычно эти выплаты приходят 3-го числа, но в октябре эта дата выпадает на выходной.

5 октября перечислят выплату из средств материнского капитала, а 8 октября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

В Соцфонде уточнили, что деньги могут поступить в течение дня — утром, днем или вечером.