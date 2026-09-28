Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
14°
Втр, 29
16°
Срд, 30
16°
ЦБ USD 84.41 0.07 29/09
ЦБ EUR 96.25 0.38 29/09
Нал. USD 85.50 / 85.20 28/09 18:15
Нал. EUR 98.80 / 98.80 28/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменилось в жизни россиян за неделю после выборов в Госдуму
Ровно неделя прошла после завершения выборов депутатов...
9 часов назад
636
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
4 118
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
1 085
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
7 670
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанскую предпринимательницу будут судить за попытку дать взятку полицейскому
В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Старожиловского района, которую обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном управлении СК. По версии следствия, 14 августа женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, пыталась передать сотруднику полиции взятку, чтобы избежать административной ответственности за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией. Полицейский отказался от денег, поэтому преступление не довели до конца.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Старожиловского района, которую обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 14 августа женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, пыталась передать сотруднику полиции взятку, чтобы избежать административной ответственности за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией.

Полицейский отказался от денег, поэтому преступление не довели до конца.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Следователи собрали доказательства и направили материалы в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Максимальное наказание по этой статье — до 8 лет лишения свободы.