Рязанскую предпринимательницу будут судить за попытку дать взятку полицейскому

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Старожиловского района, которую обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном управлении СК. По версии следствия, 14 августа женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, пыталась передать сотруднику полиции взятку, чтобы избежать административной ответственности за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией. Полицейский отказался от денег, поэтому преступление не довели до конца.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Старожиловского района, которую обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, 14 августа женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, пыталась передать сотруднику полиции взятку, чтобы избежать административной ответственности за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией.

Полицейский отказался от денег, поэтому преступление не довели до конца.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Следователи собрали доказательства и направили материалы в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Максимальное наказание по этой статье — до 8 лет лишения свободы.