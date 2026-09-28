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Рязанский суд признал банкротом ООО «ФМ-Медиа»
Суд пришел к выводу, что восстановить платежеспособность должника невозможно. Заявление о признании компании банкротом подало ООО «Эс Эл Инжиниринг» из-за непогашенной задолженности. В декабре 2025 года суд ввел в отношении «ФМ-Медиа» процедуру наблюдения. Временным управляющим утвердили Н. В. Ланину. По итогам наблюдения управляющий ходатайствовал о введении конкурсного производства. В третью очередь реестра требований кредиторов включили требования на общую сумму 34 миллионов 569 тысяч 710 рублей 27 копеек.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «ФМ-Медиа» и ввел в отношении компании конкурсное производство. Суд пришел к выводу, что восстановить платежеспособность должника невозможно.

Заявление о признании компании банкротом подало ООО «Эс Эл Инжиниринг» из-за непогашенной задолженности. В декабре 2025 года суд ввел в отношении «ФМ-Медиа» процедуру наблюдения. Временным управляющим утвердили Н. В. Ланину.

По итогам наблюдения управляющий ходатайствовал о введении конкурсного производства. В третью очередь реестра требований кредиторов включили требования на общую сумму 34 миллионов 569 тысяч 710 рублей 27 копеек.