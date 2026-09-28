Рязанская область заняла 25 место в рейтинге по доступности жилья в ипотеку
Согласно исследованию, доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку в Рязанской области составляет 24,2%. Размер ежемесячного ипотечного платежа в регионе составляет примерно 54,5 тыс. руб.
Рязанская область заняла 25 место в рейтинге по доступности жилья в ипотеку. Об этом
Согласно исследованию, доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку в Рязанской области составляет 24,2%.
Размер ежемесячного ипотечного платежа в регионе составляет примерно 54,5 тыс. руб.