Рязанская область заняла 25 место в рейтинге по доступности жилья в ипотеку

Согласно исследованию, доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку в Рязанской области составляет 24,2%. Размер ежемесячного ипотечного платежа в регионе составляет примерно 54,5 тыс. руб.