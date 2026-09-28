Рязанцы снова пожаловались на вонь

Жалобы на вонь поступили от жителей Советского района города. По их словам, неприятных запах на улице стал ощущаться чаще. «Воняет очень часто. Это длится уже с пятницы по сегодняшний день», — отметили в сообщении.

Рязанцы снова пожаловались на вонь. Об этом сообщается в соцсетях.

Жалобы на вонь поступили от жителей Советского района города. По их словам, неприятных запах на улице стал ощущаться чаще.

«Воняет очень часто. Это длится уже с пятницы по сегодняшний день», — отметили в сообщении.