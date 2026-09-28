Рязань встала в 9-балльные пробки

Пробки образовались на Московском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Есенина, Горького. Сложная ситуация наблюдается также на Куйбышевском шоссе, проезде Шабулина, улице Зубковой и Окружной дороге.