Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,44 млн человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооружённых сил РФ в размере 2 миллионов 441 тысяч 630 единиц. В их числе — 1 миллион 550 тысяч 500 военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Правительству поручено предусмотреть для Минобороны необходимые бюджетные ассигнования. Указом также признан утратившим силу документ от 12 июня 2026 года № 419, устанавливавший штатную численность ВС РФ. Предыдущий указ, вступивший в силу 1 августа, устанавливал штатную численность в 2 миллиона 426 тысяч 130 единиц, включая 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. Таким образом, новый показатель увеличился на 15 тысяч 500 человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооружённых сил РФ в размере 2 миллионов 441 тысяч 630 единиц. В их числе — 1 миллион 550 тысяч 500 военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Правительству поручено предусмотреть для Минобороны необходимые бюджетные ассигнования. Указом также признан утратившим силу документ от 12 июня 2026 года № 419, устанавливавший штатную численность ВС РФ.

Предыдущий указ, вступивший в силу 1 августа, устанавливал штатную численность в 2 миллиона 426 тысяч 130 единиц, включая 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. Таким образом, новый показатель увеличился на 15 тысяч 500 человек.

В марте 2026 года штатная численность Вооружённых сил составляла 2 миллиона 391 тысяч 770 единиц, а в июне — 2 миллиона 399 тысяч 130. С марта по сентябрь показатель вырос на 49 тысяч 860 человек.