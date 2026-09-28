Под Рязанью произошло серьезное ДТП
Авария произошла 26 сентября рядом с поворотом на село Вышетравино в Рязанском округе. Столкнулись две легковушки. Один из автомобилей получил серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших нет.
Под Рязанью произошло серьезное ДТП. Об этом сообщается в соцсетях.
Авария произошла 26 сентября рядом с поворотом на село Вышетравино в Рязанском округе. Столкнулись две легковушки. Один из автомобилей получил серьезные механические повреждения.
Информации о пострадавших нет.