Под Рязанью произошло серьезное ДТП

Авария произошла 26 сентября рядом с поворотом на село Вышетравино в Рязанском округе. Столкнулись две легковушки. Один из автомобилей получил серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших нет.