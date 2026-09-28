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Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика»
Обсуждались актуальные вопросы развития и поддержки бизнеса, в том числе проблемы предпринимателей. Речь шла, в частности, о реализации в регионах проектов создания промышленных парков, технопарков, бизнес-парков.

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел в режиме видеоконференцсвязи очередное заседание этой комиссии, оно прошло совместно с рабочей группой «Малое и среднее предпринимательство».

Обсуждались актуальные вопросы развития и поддержки бизнеса, в том числе проблемы предпринимателей. Речь шла, в частности, о реализации в регионах проектов создания промышленных парков, технопарков, бизнес-парков.

Губернатор Павел Малков отметил: «Задача президента — создать в стране к 2030 году не менее ста новых промышленных, технологических и бизнес-парков, то есть не менее ста новых центров индустриального развития. Это системный подход к развитию экономики регионов. Он позволяет концентрировать ресурсы, снижать издержки бизнеса, ускорять запуск новых производств. И решать тем самым важные задачи импортозамещения, создания высокооплачиваемых рабочих мест и роста производительности труда в секторе МСП».

Павел Малков подчеркнул, что федеральное правительство постоянно расширяет механизмы господдержки, есть различные инструменты для резидентов и управляющих компаний, дополнительные льготы и преференции от регионов. Но есть предложения регионов по донастройке этих инструментов и расширения возможностей такой поддержки, их прорабатывает комиссия Госсовета. Цель таких инициатив — ускорить запуск проектов по созданию бизнес-парков, промпарков, совершенствовать условия создания и развития промышленной инфраструктуры для бизнеса.

Также был рассмотрен ряд дополнительных предложений, которые касаются оптимизации обязательных требований, регулирования расчетов между крупными заказчиками и субъектами малого и среднего предпринимательства для сокращения сроков расчетов и исключения неплатежей. Кроме того, обсуждались новые льготные программы поддержки бизнеса Корпорации по развитию МСП, адаптированные под отраслевые приоритеты и региональные задачи.

По итогам обсуждения предложения по заявленным темам будут систематизированы и оформлены в протокольные поручения комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».