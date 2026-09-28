Опубликованы данные о радиационном излучении в Рязанской области

Специалисты рязанского гидрометцентра оценивают ситуацию в регионе как благополучную и не представляющую угрозы для населения. Гамма-фон отслеживали на 10 метеостанциях области. Кроме того, в Рязани и Сасове работали пункты, которые следили за радиоактивными выпадениями из атмосферы. Согласно опубликованным данным, средняя мощность дозы облучения в течение года находилась в диапазоне от 0,08 до 0,15 микрозиверта в час. Самые высокие средние показатели специалисты зафиксировали в Ряжске, там же отметили и максимальные значения, 0,18 микрозиверта в час. Средняя плотность радиоактивных выпадений по области оказалась ниже общероссийского уровня и составила 0,64 беккереля на квадратный метр в сутки.

В 2025 году радиационный фон в Рязанской области оставался безопасным для жителей. Об этом стало известно из мониторинга рязанского ЦГМС.

Специалисты рязанского гидрометцентра оценивают ситуацию в регионе как благополучную и не представляющую угрозы для населения. Гамма-фон отслеживали на 10 метеостанциях области.

Кроме того, в Рязани и Сасове работали пункты, которые следили за радиоактивными выпадениями из атмосферы.

Согласно опубликованным данным, средняя мощность дозы облучения в течение года находилась в диапазоне от 0,08 до 0,15 микрозиверта в час. Самые высокие средние показатели специалисты зафиксировали в Ряжске, там же отметили и максимальные значения, 0,18 микрозиверта в час.

Средняя плотность радиоактивных выпадений по области оказалась ниже общероссийского уровня и составила 0,64 беккереля на квадратный метр в сутки.