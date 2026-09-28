Названы самые грязные реки в Рязанской области

Рязанский ЦГМС
Согласно результатам наблюдений, случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в 2025 году на территории области не выявили.
Качество реки Ока варьируется в зависимости от участка. Так, в районе Касимова вода имеет характеристику «загрязнённая». Выше Рязани вода получила оценку «очень загрязнённая», а ниже города «грязная».
Аналогичная ситуация наблюдается на реке Трубеж в черте Рязани, где вода также получила классификацию «очень загрязнённая».
Река Вёрда ниже города Скопин имеет характеристику «грязная». В то же время выше города остаётся «слабо загрязнённой».
Река Пра на разных участках показывает загрязнение от «очень загрязнённой» в селе Борисово до «грязной» в районе Брыкина Бора и в устье.
Наиболее благополучными водными объектами специалисты признали реки Истья, Проня и Ранова, а также участок реки Вёрда выше Скопина. Их воды отнесли к «слабо загрязнённым».