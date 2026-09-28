Названы самые грязные реки в Рязанской области

Рязанский ЦГМС опубликовал данные о состоянии поверхностных вод области за 2025 год. Специалисты исследовали 16 створов на крупнейших реках региона. Экстремально высокого загрязнения не выявили. Качество Оки различается по участкам: вода в районе Касимова признана «загрязнённой», выше Рязани — «очень загрязнённой», ниже города — «грязной». В черте Рязани «очень загрязнён» Трубеж. Вода Вёрды ниже Скопина — «грязная», а выше города — «слабо загрязнённая». На реке Пра уровень загрязнения варьируется от «очень загрязнённой» в селе Борисово до «грязной» в районе Брыкина Бора и в устье. Наиболее благополучными признаны реки Истья, Проня и Ранова, а также участок Вёрды выше Скопина: их воды отнесли к «слабо загрязнённым».

Рязанский ЦГМС опубликовал данные о состоянии поверхностных вод Рязанской области за 2025 год. Специалисты провели исследования на 16 створах, расположенных на крупнейших реках региона.

Согласно результатам наблюдений, случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в 2025 году на территории области не выявили.

Качество реки Ока варьируется в зависимости от участка. Так, в районе Касимова вода имеет характеристику «загрязнённая». Выше Рязани вода получила оценку «очень загрязнённая», а ниже города «грязная».

Аналогичная ситуация наблюдается на реке Трубеж в черте Рязани, где вода также получила классификацию «очень загрязнённая».

Река Вёрда ниже города Скопин имеет характеристику «грязная». В то же время выше города остаётся «слабо загрязнённой».

Река Пра на разных участках показывает загрязнение от «очень загрязнённой» в селе Борисово до «грязной» в районе Брыкина Бора и в устье.

Наиболее благополучными водными объектами специалисты признали реки Истья, Проня и Ранова, а также участок реки Вёрда выше Скопина. Их воды отнесли к «слабо загрязнённым».