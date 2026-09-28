Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
14°
Втр, 29
16°
Срд, 30
16°
ЦБ USD 84.41 0.07 29/09
ЦБ EUR 96.25 0.38 29/09
Нал. USD 85.50 / 85.20 28/09 18:15
Нал. EUR 98.80 / 98.80 28/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменилось в жизни россиян за неделю после выборов в Госдуму
Ровно неделя прошла после завершения выборов депутатов...
4 часа назад
424
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
4 093
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
1 077
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
7 542
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Названы самые грязные реки в Рязанской области
Рязанский ЦГМС опубликовал данные о состоянии поверхностных вод области за 2025 год. Специалисты исследовали 16 створов на крупнейших реках региона. Экстремально высокого загрязнения не выявили. Качество Оки различается по участкам: вода в районе Касимова признана «загрязнённой», выше Рязани — «очень загрязнённой», ниже города — «грязной». В черте Рязани «очень загрязнён» Трубеж. Вода Вёрды ниже Скопина — «грязная», а выше города — «слабо загрязнённая». На реке Пра уровень загрязнения варьируется от «очень загрязнённой» в селе Борисово до «грязной» в районе Брыкина Бора и в устье. Наиболее благополучными признаны реки Истья, Проня и Ранова, а также участок Вёрды выше Скопина: их воды отнесли к «слабо загрязнённым».

Рязанский ЦГМС опубликовал данные о состоянии поверхностных вод Рязанской области за 2025 год. Специалисты провели исследования на 16 створах, расположенных на крупнейших реках региона.

Согласно результатам наблюдений, случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в 2025 году на территории области не выявили.

Качество реки Ока варьируется в зависимости от участка. Так, в районе Касимова вода имеет характеристику «загрязнённая». Выше Рязани вода получила оценку «очень загрязнённая», а ниже города «грязная».

Аналогичная ситуация наблюдается на реке Трубеж в черте Рязани, где вода также получила классификацию «очень загрязнённая».

Река Вёрда ниже города Скопин имеет характеристику «грязная». В то же время выше города остаётся «слабо загрязнённой».

Река Пра на разных участках показывает загрязнение от «очень загрязнённой» в селе Борисово до «грязной» в районе Брыкина Бора и в устье.

Наиболее благополучными водными объектами специалисты признали реки Истья, Проня и Ранова, а также участок реки Вёрда выше Скопина. Их воды отнесли к «слабо загрязнённым».