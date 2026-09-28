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Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
В ночь на 28 сентября над территорией Рязанской области сбили украинские БПЛА. Количество сбитых дронов не уточняется. Всего за ночь над регионами РФ сбили 254 беспилотника.

Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 28 сентября над территорией Рязанской области сбили украинские БПЛА. Количество сбитых дронов не уточняется.

Всего за ночь над регионами РФ сбили 254 беспилотника.

Напомним, беспилотная опасность в Рязанской области действовала с с 03:22 до 06:51.