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На пяти улицах в Рязани отключили холодную воду
В понедельник, 28 сентября, с 10:40 до 17:00 ресурса не будет по адресам: Куйбышевское шоссе, дома №№ 6, 8, 10/2, 11, 13, 14/1, 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 4), 23, 19-29; Северный переулок, дом № 7; улица Трудовая, дом № 1 корп.1; Южный переулок, дом № 10. С 09:30 до 17:00 воды также не будет по адресам: улица Строителей, дома №№ 1, 1-а, 3, 5, 5-а, 7, 7а, 9, 9-а, 11, 11 корп.1, 11-а, 13, 13-а, 13б по 39 с корпусами (нечетная сторона), 10.

На пяти улицах в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

В понедельник, 28 сентября, с 10:40 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Куйбышевское шоссе, дома №№ 6, 8, 10/2, 11, 13, 14/1, 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 4), 23, 19-29;
  • Северный переулок, дом № 7;
  • улица Трудовая, дом № 1 корп.1;
  • Южный переулок, дом № 10.

С 09:30 до 17:00 воды также не будет по адресам:

  • улица Строителей, дома №№ 1, 1-а, 3, 5, 5-а, 7, 7а, 9, 9-а, 11, 11 корп.1, 11-а, 13, 13-а, 13б по 39 с корпусами (нечетная сторона), 10.