Минздрав планирует включить вакцину от ВПЧ в нацкалендарь прививок в 2027 году

Минздрав России планирует добавить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Мать и дитя», передает РИА Новости. По словам министра, в следующем году начнутся подготовительные процедуры. Минздрав рассчитывает приступить к вакцинации девочек 12-13 лет во второй половине 2027 года. Мурашко отметил, что пока это предварительный прогноз.

Минздрав России планирует добавить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Мать и дитя», передает РИА Новости.

По словам министра, в следующем году начнутся подготовительные процедуры. Минздрав рассчитывает приступить к вакцинации девочек 12-13 лет во второй половине 2027 года. Мурашко отметил, что пока это предварительный прогноз.