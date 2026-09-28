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Электричество отключат в трех округах Рязанской области
29 сентября с 11:30 до 17:00 в Сасовском округе планируется отключение электроэнергии в населённых пунктах: Арга; Батьки; Ивановка; Ключи (ул. Московская, ул. Новая); Кустаревка; Черная Речка; Шурмашь. Также в этот день без света останутся жители Клепиковского района, с 13:00 до 17:00 ресурс отключат в городе Спас-Клепики по адресу: улица Московская, дома 1, 3, 7, 9, 11, 27. Кроме того, приготовиться стоит жителям Рыбновского округа. Электричество пропадет с 9:00 до 13:00 в Рыбном на улицах: Театральная; Паровозная, д. 1-4; Заречная; Солнечная, д. 1а, 2,3,6.

Свет отключат в трех округах Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службах райадминистраций.

29 сентября с 11:30 до 17:00 в Сасовском округе планируется отключение электроэнергии в населённых пунктах:

  • Арга;
  • Батьки;
  • Ивановка;
  • Ключи (ул. Московская, ул. Новая);
  • Кустаревка;
  • Черная Речка;
  • Шурмашь.

Также в этот день без света останутся жители Клепиковского района, с 13:00 до 17:00 ресурс отключат в городе Спас-Клепики по адресу: улица Московская, дома 1, 3, 7, 9, 11, 27.

Кроме того, приготовиться стоит жителям Рыбновского округа. Электричество пропадет с 9:00 до 13:00 в Рыбном на улицах:

  • Театральная;
  • Паровозная, д. 1-4;
  • Заречная;
  • Солнечная, д. 1а, 2,3,6.