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Экс-помощник Кучмы призвал Зеленского сложить полномочия
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому следует покинуть пост президента Украины. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала. По мнению Соскина, украинские власти не справляются с защитой городов от российских ударов. Он заявил, что Зеленский должен подать в отставку и назвал сохранение им власти «узурпацией». Соскин также выступил за отказ Киева от поддержки европейских стран. По его словам, улучшить ситуацию на Украине можно при поддержке президента США Дональда Трампа.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому следует покинуть пост президента Украины. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.

По мнению Соскина, украинские власти не справляются с защитой городов от российских ударов. Он заявил, что Зеленский должен подать в отставку и назвал сохранение им власти «узурпацией».

Соскин также выступил за отказ Киева от поддержки европейских стран. По его словам, улучшить ситуацию на Украине можно при поддержке президента США Дональда Трампа.

При этом экс-помощник Кучмы утверждает, что Зеленский сам ухудшает отношения с американским лидером во время контактов с ним.