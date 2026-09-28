ЦБ установил курс доллара ниже 85 рублей на 29 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 29 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением. Курс доллара вырос на 7 копеек и составил 84,41 рубля. Евро подорожал на 38 копеек — до 96,25 рубля. Юань вырос на 3 копейки и достиг 12,56 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 29 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением.

Курс доллара вырос на 7 копеек и составил 84,41 рубля. Евро подорожал на 38 копеек — до 96,25 рубля. Юань вырос на 3 копейки и достиг 12,56 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.