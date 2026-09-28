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ЦБ призвал банки возвращать доступ к картам в течение дня после проверки жалобы
Банк России рекомендовал банкам восстанавливать доступ к картам и электронным кошелькам в течение одного рабочего дня после одобрения заявления клиента. Об этом сообщает РИА Новости. Оператор должен рассмотреть обращение о приостановке платежного средства не позднее чем за 30 дней, а при трансграничных переводах — за 60 дней. Рекомендация ЦБ также распространяется на участников СВО. В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о росте жалоб на необоснованные блокировки и призвала не ограничивать средства добросовестных клиентов в борьбе с мошенничеством.

Банк России рекомендовал банкам возвращать клиентам возможность пользоваться картами и электронными кошельками в течение одного рабочего дня после того, как оператор одобрит заявление о возобновлении их использования. Об этом сообщает РИА Новости.

Приостановку использования электронных средств платежа клиент может оспорить, подав заявление оператору по переводу денежных средств. Тот должен рассмотреть обращение и сообщить о результате в срок, предусмотренный договором, но не позднее чем через 30 дней. Для трансграничных переводов максимальный срок составляет 60 дней.

Если оператор принимает положительное решение, ЦБ рекомендует предоставить клиенту возможность совершать операции с соответствующим электронным средством платежа не позднее следующего рабочего дня.

Регулятор отдельно призвал обратить внимание на выполнение рекомендаций в отношении участников специальной военной операции.

В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о росте жалоб на необоснованную блокировку счетов. По ее словам, это свидетельствовало о том, что в борьбе с мошенничеством в некоторых случаях «перегнули палку». Набиуллина подчеркнула, что необходимо принимать меры, чтобы средства добросовестных клиентов не блокировались.