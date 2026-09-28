ЦБ предупредил россиян о мошенничестве с «цифровой доверенностью»

Мошенники стали чаще рассылать россиянам сообщения о необходимости переоформить или отменить «цифровую доверенность». Об этом предупредили в Банке России. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда, налоговой службы или Центробанка и отправляют сообщения по SMS, электронной почте или в мессенджерах. В них указывают номер телефона якобы профильного ведомства и предлагают срочно позвонить. После звонка мошенники могут запросить код из SMS или убедить человека перевести деньги на «безопасный счет».

Мошенники стали чаще рассылать россиянам сообщения о необходимости переоформить или отменить «цифровую доверенность». Об этом предупредили в Банке России.

Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда, налоговой службы или Центробанка и отправляют сообщения по SMS, электронной почте или в мессенджерах. В них указывают номер телефона якобы профильного ведомства и предлагают срочно позвонить.

После звонка мошенники могут запросить код из SMS или убедить человека перевести деньги на «безопасный счет».

В ЦБ напомнили, что сотрудники государственных органов не решают подобные вопросы через мессенджеры, соцсети и SMS. Получив подозрительное сообщение, не следует отвечать на него или звонить по указанному номеру.

Проверить информацию можно самостоятельно, позвонив в ведомство по номеру с его официального сайта или обратившись в МФЦ.