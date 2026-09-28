Более 700 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 21 по 27 сентября в амбулаторно-травматологическом центре БСМП помощь оказали 750 пациентам, обратившимся с различными травмами. Среди них 118 человек — с переломами, 282 — с ушибами, 123 — с растяжениями и 130 — с ранами. Отмечается, что травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, за исключением Октябрьского.

Более 700 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

С 21 по 27 сентября в амбулаторно-травматологическом центре БСМП помощь оказали 750 пациентам, обратившимся с различными травмами. Среди них 118 человек — с переломами, 282 — с ушибами, 123 — с растяжениями и 130 — с ранами.

Отмечается, что травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, за исключением Октябрьского.