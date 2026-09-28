Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
14°
Втр, 29
16°
Срд, 30
16°
ЦБ USD 84.41 0.07 29/09
ЦБ EUR 96.25 0.38 29/09
Нал. USD 85.50 / 85.20 28/09 18:15
Нал. EUR 98.80 / 98.80 28/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменилось в жизни россиян за неделю после выборов в Госдуму
Ровно неделя прошла после завершения выборов депутатов...
4 часа назад
424
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
4 093
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
1 077
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
7 542
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Более 1000 офтальмологов ознакомились с медицинскими разработками Рязанского приборного завода
Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил на Российском общенациональном офтальмологическом форуме разработки для диагностики и лечения заболеваний глаз.

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил на Российском общенациональном офтальмологическом форуме разработки для диагностики и лечения заболеваний глаз. В их числе — приборы diathera для измерения внутриглазного давления, важного для ранней диагностики глаукомы, и аппарат магнитотерапии для лечения ряда офтальмологических заболеваний. Врачи смогли оценить оборудование в работе на практических мастер-классах.

На форуме специалисты предприятия провели для врачей мастер-классы по измерению внутриглазного давления и продемонстрировали работу оборудования. Процедура проводится через верхнее веко, занимает несколько секунд и не требует прямого контакта с глазом. Она безболезненна, а отсутствие контакта со слизистой оболочкой исключает риск инфицирования. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений и включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики.

Еще одна разработка предприятия — магнитотерапевтический аппарат АМТО для комплексного лечения и профилактики широкого перечня офтальмологических заболеваний, в том числе близорукости, дальнозоркости, астенопии и воспалительных заболеваний глаз. Воздействие импульсным магнитным полем помогает уменьшить отек роговицы, повысить остроту зрения и ускорить восстановление. Процедура дополняет медикаментозное лечение и оказывает положительный терапевтический эффект, в том числе и у детей.

«ГРПЗ работает на благо медицины более 30 лет. Наша продукция поставляется сотням учреждений здравоохранения не только на территории России, но и в страны ближнего зарубежья. Мы располагаем всеми необходимыми производственными и технологическими ресурсами, которые позволяют изготавливать широкий спектр медицинских изделий и осваивать выпуск продукции, отвечающей высоким стандартам качества.

Сотрудничество с ведущими профильными институтами и медицинскими учреждениями в области здравоохранения, постоянное взаимодействие с клиентами и потребителями через диалог, опросы, сбор обратной связи позволяют получать информацию о том, что именно важно для покупателей, какие есть сложности и предложения по улучшению продукта или сервиса. Это помогает адаптироваться под реальные запросы аудитории.

Мы стремимся расширять экспортную территорию рынка сбыта продукции, чтобы занять там свою нишу. В настоящее время ГРПЗ поставляет офтальмологические приборы в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Российский общенациональный офтальмологический форум — одно из ключевых профессиональных мероприятий в области офтальмологии в России. Его организаторами выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России, Российский университет медицины Минздрава России и Ассоциация врачей-офтальмологов.