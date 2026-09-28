Более 1000 офтальмологов ознакомились с медицинскими разработками Рязанского приборного завода

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил на Российском общенациональном офтальмологическом форуме разработки для диагностики и лечения заболеваний глаз.

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил на Российском общенациональном офтальмологическом форуме разработки для диагностики и лечения заболеваний глаз. В их числе — приборы diathera для измерения внутриглазного давления, важного для ранней диагностики глаукомы, и аппарат магнитотерапии для лечения ряда офтальмологических заболеваний. Врачи смогли оценить оборудование в работе на практических мастер-классах.

На форуме специалисты предприятия провели для врачей мастер-классы по измерению внутриглазного давления и продемонстрировали работу оборудования. Процедура проводится через верхнее веко, занимает несколько секунд и не требует прямого контакта с глазом. Она безболезненна, а отсутствие контакта со слизистой оболочкой исключает риск инфицирования. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений и включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики.

Еще одна разработка предприятия — магнитотерапевтический аппарат АМТО для комплексного лечения и профилактики широкого перечня офтальмологических заболеваний, в том числе близорукости, дальнозоркости, астенопии и воспалительных заболеваний глаз. Воздействие импульсным магнитным полем помогает уменьшить отек роговицы, повысить остроту зрения и ускорить восстановление. Процедура дополняет медикаментозное лечение и оказывает положительный терапевтический эффект, в том числе и у детей.

«ГРПЗ работает на благо медицины более 30 лет. Наша продукция поставляется сотням учреждений здравоохранения не только на территории России, но и в страны ближнего зарубежья. Мы располагаем всеми необходимыми производственными и технологическими ресурсами, которые позволяют изготавливать широкий спектр медицинских изделий и осваивать выпуск продукции, отвечающей высоким стандартам качества.

Сотрудничество с ведущими профильными институтами и медицинскими учреждениями в области здравоохранения, постоянное взаимодействие с клиентами и потребителями через диалог, опросы, сбор обратной связи позволяют получать информацию о том, что именно важно для покупателей, какие есть сложности и предложения по улучшению продукта или сервиса. Это помогает адаптироваться под реальные запросы аудитории.

Мы стремимся расширять экспортную территорию рынка сбыта продукции, чтобы занять там свою нишу. В настоящее время ГРПЗ поставляет офтальмологические приборы в Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Российский общенациональный офтальмологический форум — одно из ключевых профессиональных мероприятий в области офтальмологии в России. Его организаторами выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России, Российский университет медицины Минздрава России и Ассоциация врачей-офтальмологов.