Бастрыкин поручил проверить состояние дороги в Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения о ненадлежащем состоянии дороги в селе Глебово Рязанской области. Об этом сообщили в СК России. Речь идет об улице Березовой. По данным ведомства, дорога длительное время находится в неудовлетворительном состоянии: асфальт разрушается, на покрытии образовались ямы и неровности, а во время дождей полотно размывает.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения о ненадлежащем состоянии дороги в селе Глебово Рязанской области. Об этом сообщили в СК России.

Речь идет об улице Березовой. По данным ведомства, дорога длительное время находится в неудовлетворительном состоянии: асфальт разрушается, на покрытии образовались ямы и неровности, а во время дождей полотно размывает.

Из-за этого проезд личного и специального транспорта затруднен.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.