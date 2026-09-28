29 пожаров потушили в Рязанской области за неделю

С 21 по 27 сентября на территории Рязанской области ликвидировано 29 пожаров: 11 техногенных; 16 загораний мусора; 2 загорания сухой травы и стерни. Огнем уничтожено и повреждено 9 строений, 2 единицы техники.