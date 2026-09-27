В Рязани только 15% работников требуют доплату за переработку — SuperJob

Выяснилось, что 79% рязанцев хотя бы иногда получают от начальства внеплановые задачи. Большинство из них, а именно 59%, соглашается на такую работу без каких-либо надбавок, тогда как решиться сказать руководителю прямое «нет» могут лишь 13% опрошенных. Подобные исследования показывают, что неформальные поручения чаще всего адресуются женщинам, выпускникам высших учебных заведений и сотрудникам с более высоким уровнем дохода. При этом активнее всего условия своей работы обсуждает молодежь в возрасте до 35 лет: 20% из них требуют доплату, что в два раза больше показателя среди старших коллег.

В Рязани 15% работающих граждан готовы выполнять поручения руководства, не входящие в их должностные обязанности, только при условии дополнительной оплаты. Такие данные представлены в результатах опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Выяснилось, что 79% рязанцев хотя бы иногда получают от начальства внеплановые задачи. Большинство из них, а именно 59%, соглашается на такую работу без каких-либо надбавок, тогда как решиться сказать руководителю прямое «нет» могут лишь 13% опрошенных.

Подобные исследования показывают, что неформальные поручения чаще всего адресуются женщинам, выпускникам высших учебных заведений и сотрудникам с более высоким уровнем дохода. При этом активнее всего условия своей работы обсуждает молодежь в возрасте до 35 лет: 20% из них требуют доплату, что в два раза больше показателя среди старших коллег.

Осенью 2026 года наиболее лояльными к бесплатной переработке остаются работники в возрасте от 35 до 44 лет, 62% которых соглашается на дополнительные задачи без финансового поощрения. В то же время граждане старше 45 лет отказываются от нерегламентированных работ чаще, их доля составляет 15% против 11% среди более молодых специалистов.

Условие о материальном вознаграждении за внеурочную деятельность охотнее всего выдвигают специалисты со средним профессиональным образованием, а также сотрудники, чей ежемесячный доход составляет от 100 до 150 тысяч рублей