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В Рязани с главы «Экопронска» требовали 57,5 миллиона рублей
По версии следствия, с февраля 2025 года по январь 2026 года обвиняемый и его сообщники планировали получить от генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» 57,5 миллиона рублей. За эти средства они обещали обеспечить беспрепятственную деятельность компании на территории Рязанской области. Руководитель организации понял противоправный характер действий и своевременно обратился в правоохранительные органы.

Октябрьский районный суд Рязани изменил меру пресечения для одного из фигурантов уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчина 1968 года рождения, уроженец города Энгельс Саратовской области, теперь будет находиться под домашним арестом вместо содержания под стражей.

По версии следствия, с февраля 2025 года по январь 2026 года обвиняемый и его сообщники планировали получить от генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» 57,5 миллиона рублей. За эти средства они обещали обеспечить беспрепятственную деятельность компании на территории Рязанской области. Руководитель организации понял противоправный характер действий и своевременно обратился в правоохранительные органы.

В январе 2026 года, сотрудники Управления К СЭБ ФСБ России и Управления ФСБ по Рязанской области пресекли преступную деятельность. Обвиняемый и его сообщники не смогли получить денежные средства по не зависящим от них обстоятельствам.

15 июля 2026 года, суд продлил срок содержания мужчины под стражей на два месяца. Однако следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения на более мягкую. Обоснованием послужило то, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и в августе 2026 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно помогая следствию в расследовании дела.

Суд удовлетворил ходатайство и перевел обвиняемого под домашний арест сроком на два месяца, до 1 ноября 2026 года включительно, с рядом установленных запретов. Постановление суда еще не вступило в законную силу.