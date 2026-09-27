В Новомичуринске появился новый мурал у будущего молодежного центра

25 сентября художники-монументалисты из Рязани Вячеслав Прошин и Глеб Петраков завершили свою очередную работу на стене дома № 19д в Новомичуринске. Мурал, передающий стремление подростков к знаниям, расположен у будущего молодежного центра «Высота», который планируют открыть в декабре 2026 года благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», написали в ИД «Пресса».

25 сентября художники-монументалисты из Рязани Вячеслав Прошин и Глеб Петраков завершили свою очередную работу на стене дома № 19д в Новомичуринске. Мурал, передающий стремление подростков к знаниям, расположен у будущего молодежного центра «Высота», который планируют открыть в декабре 2026 года благодаря национальному проекту «Молодежь и дети», написали в ИД «Пресса».

Профессионалы отметили, что это не первая и, как они надеются, не последняя их работа в регионе. Месяц назад они вернулись из Спас-Клепиков, где также расписали стену на жилом доме. В их портфолио также числятся муралы на здании технического университета в Рязани и на стене Рязанского государственного университета.