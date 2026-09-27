В МО РФ назвали количество перехваченных БПЛА над Россией

Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 20.00 26 сентября до 8.00 27 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.