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The Guardian: просмотр коротких видео делает людей раздраженными и глупыми
Автор материала отметила, что во время разговоров с незнакомцами или близкими людьми начала испытывать раздражение, если беседа казалась ей слишком затянутой. По ее словам, алгоритмы соцсетей приучили ее ожидать от общения скорости, мгновенной актуальности и возможности пропустить скучные моменты, как это делается при просмотре ленты из коротких видео. «Столкнуться с нелестной мыслью о самой себе никогда не бывает приятно, особенно когда ты ловишь себя на этом с поличным. Недавно, в разгар разговора с незнакомцем на вечеринке, я вдруг осознала свой внутренний монолог: давай, поторапливайся, переходи к сути, ты сейчас скажешь это, потом вот это, переходи уже к главному выводу» — написала Юэнс в материале.

Журналистка The Guardian Ханна Юэнс в своей авторской колонке рассказала, как увлечение короткими видео в Instagram* лишило ее способности поддерживать полноценные беседы в реальной жизни.

Автор материала отметила, что во время разговоров с незнакомцами или близкими людьми начала испытывать раздражение, если беседа казалась ей слишком затянутой. По ее словам, алгоритмы соцсетей приучили ее ожидать от общения скорости, мгновенной актуальности и возможности пропустить скучные моменты, как это делается при просмотре ленты из коротких видео.

«Столкнуться с нелестной мыслью о самой себе никогда не бывает приятно, особенно когда ты ловишь себя на этом с поличным. Недавно, в разгар разговора с незнакомцем на вечеринке, я вдруг осознала свой внутренний монолог: давай, поторапливайся, переходи к сути, ты сейчас скажешь это, потом вот это, переходи уже к главному выводу» — написала Юэнс в материале.

Исследователи уже предупреждали о подобном эффекте, выяснила она. В исследовании 2023 года указывалось, что короткий формат видео ослабляет способность удерживать внимание после прерывания. Эксперт Франческо Киосси пояснил, что при попытке углубиться в тему человек начинает испытывать нетерпение, из-за чего стремится ускорить темп разговора, ошибочно полагая, что уже понял суть сказанного.

Чтобы вернуть способность к нормальному общению, профессор социолингвистики Джорджтаунского университета Марисса Фонд посоветовала журналистке сознательно замедляться и направлять любопытство на собеседника. Ханна Юэнс призналась, что планирует удалять приложения в выходные дни, напоминая себе, что лучшие беседы не похожи на развлекательный контент и требуют терпения.

*запрещен в РФ, так как принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной.