Рязанские волонтеры вывели из леса заблудившегося грибника
По информации спасателей, грибник потерял ориентиры на местности в районе села Аделино Шиловского округа. Волонтеры оперативно вступили в работу. Членам отряда удалось направить грибника в сторону села Илебники, откуда он благополучно вышел к людям.
26 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» помогли мужчине, который заблудился в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба отряда.
По информации спасателей, грибник потерял ориентиры на местности в районе села Аделино Шиловского округа. Волонтеры оперативно вступили в работу.
Членам отряда удалось направить грибника в сторону села Илебники, откуда он благополучно вышел к людям.