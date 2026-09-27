Рязанские волонтеры вывели из леса заблудившегося грибника

По информации спасателей, грибник потерял ориентиры на местности в районе села Аделино Шиловского округа. Волонтеры оперативно вступили в работу. Членам отряда удалось направить грибника в сторону села Илебники, откуда он благополучно вышел к людям.