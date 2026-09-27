Рязанцы пожаловались на удушающую вонь
Отмечается, что в районе улицы Шереметьевской начало вонять канализацией около 23:30. Удушающий запах не проходил несколько часов. «Окно открыть просто невозможно, даже на проветривание. Это был просто ужас», — поделились рязанцы.
Рязанцы пожаловались на удушающую вонь. Жители Дашково-Песочни рассказали о вони в воздухе редакции РЗН.инфо.
Отмечается, что в районе улицы Шереметьевской начало вонять канализацией около 23:30. Удушающий запах не проходил несколько часов.
«Окно открыть просто невозможно, даже на проветривание. Это был просто ужас», — поделились рязанцы.